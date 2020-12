Geoökologie-Studium, ehemalige Sprecherin der Grünen Landtagsfraktion - Wahl-Karlsruherin und Finanzsstaatssekretärin Gisela Splett ist durch und durch Grün. Warum sie dennoch nicht für die Grünen bei der OB-Wahl in Karlsruhe antritt, das erklärt sie im Sommerinterview des SWR Studio Karlsruhe.

Im Sommerinterview des SWR Studio Karlsruhe spricht Finanzstaatssekretärin Gisela Splett (Grüne) in Karlsruhe mit SWR-Reporterin Isabel Gotovac unter anderem über die Kostenexplosion beim Badischen Staatstheater und warum sie bei der Oberbürgermeister-Wahl am 6. Dezember in Karlsruhe nicht als Kandidatin für die Grünen ins Rennen geht.

OB-Wahl in Karlsruhe - gemeinsame Sache von SPD und Grüne

Schaut man auf die politische Agenda in Karlsruhe, dann ist der 6. Dezember ein wichtiger Termin - da findet die Oberbürgermeisterwahl statt. Amtsinhaber Frank Mentrup (SPD) tritt nochmal an. Er geht als gemeinsamer Kandidat von SPD und den Grünen ins Rennen. Die Grünen hatten Mentrups Kandidatur bereits bei der OB-Wahl 2012 unterstützt, nachdem man sich auf grüne Zielvereinbarungen geeinigt hatte.

"Oberbürgermeister und Oberbürgermeisterin in Karlsruhe zu sein, ist eine tolle Aufgabe, aber auch eine sehr anspruchsvolle." Gisela Splett, Finanzstaatssekretärin (Grüne)

Auch dieses Mal verzichteten die Grünen in Karlsruhe darauf, eine eigene Kandidatin oder einen Kandidaten für die Wahl zu bestimmen. Immer wieder würde sie deshalb von Menschen angesprochen, die es bedauerten, dass die Grünen in der Fächerstadt keinen eigenen Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl ins Rennen schickten, so Splett. "Wir haben das sehr intensiv in der Partei diskutiert, aber ich glaube, dass es unseren Wählerinnen und Wählern sehr wichtig ist, dass wir mit unseren Inhalten vorankommen." Die Frage, mit welcher Person, sei dabei nicht entscheidend, erklärte die 53-Jährige.

Von der Finanzstaatssekretärin zur Finanzministerin?

Im kommenden Jahr stehen in Baden-Württemberg die Landtagswahlen an: Bei den Grünen gibt es grade viel Bewegung. Umweltminister Franz Untersteller und Finanzministerin Edith Sitzmann wollen beide zum Beispiel nicht mehr kandidieren. Mittendrin im Personal-Karussell ist auch Finanzstaatssekretärin Splett.

Finanzstaatssekretärin Gisela Splett (Grüne) beim Sommerinterview mit dem SWR Studio Karlsruhe SWR SWR

Auf die Frage, ob sie die nächste baden-württembergische Finanzministerin werden könnte, wiegelte sie ab: Sie fühle sich als Finanzsstaatssekretärin ganz wohl und verwies auf die Zeit nach der Wahl.

"Nach der Wahl wird sich zeigen, wie es weitergeht und wie sich die neue Landesregierung zusammensetzt." Gisela Splett, Finanzstaatssekretärin (Grüne)

Kostenexplosion beim Badischen Staatstheater in Karlsruhe

Auch die Corona-Krise war Thema beim Sommerinterview mit Finanzstaatssekretärin Splett, die weltweite Pandemie hat Vieles in den Hintergrund gerückt. Eine ganz andere Krise wurde davon aber trotzdem nicht überschattet - die Führungskrise im Badischen Staatstheater. Mitarbeitende kritisieren schon lange den Führungsstil des Intendanten Peter Spuhler, der Verwaltungsrat hält an ihm fest. Und inmitten dieser Unruhen kam noch ein anderes, brisantes Thema ans Licht - die Kostenexplosion bei der Sanierung des Badischen Staatstheaters. Statt 325 Millionen Euro steigen die Kosten auf rund 500 Millionen Euro. Auch die Bauzeit verlängert sich.

"Den Vorwurf schlechter Planung lasse ich nicht gelten." Gisela Splett, Finanzstaatssekretärin (Grüne)

Die Kostenexplosion beim Staatstheater sei kein Stuttgart21 der Fächerstadt, stellte Splett klar. Der Anstieg bei den Baukosten resultiere unter anderem aus der baulichen Verzögerung und dem Wechsel des Planungsbüros, so die Finanzstaatssekretärin im Sommerinterview mit dem SWR Studio Karlsruhe.