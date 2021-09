Sommerinterview mit dem Pforzheimer OB Peter Boch

Peter Boch (CDU) ist seit drei Jahren Oberbürgermeister in Pforzheim und hat einige Großprojekte vor sich. Wie es der klammen Stadt nach und während der Corona-Krise geht, das erzählt Boch im Sommerinterview des SWR Studios Karlsruhe.

Pforzheim zählt zu den am höchsten verschuldeten Städten Deutschlands. Ein Grund dafür sind die hohen Sozialleistungen, Pforzheim hat landesweit mit 8,1 Prozent die höchste Arbeitslosenquote. Die Corona-Krise hat zwar alle Kommunen hart getroffen, hoch verschuldete Städte wie Pforzheim aber ganz besonders.

"Für uns als Stadt bedeutet das natürlich schon auch starke Einschnitte."

Jahreshaushalt und Härtefallfonds

Deshalb wird die Stadt anstelle eines Doppelhaushaltes einen Jahreshaushalt einbringen, um flexibel zu bleiben. Ein Härtefallfonds soll Unternehmen und Selbstständigen, aber auch Vereinen und Institutionen in der kommenden Zeit helfen. Gleichzeitig wolle man nicht nach dem "Rasenmäherprinzip" alle Leistungen kürzen, denn es gebe auch eine Zeit nach Corona, so Boch.

"Wir wollen auf jeden Fall versuchen, so verträglich wie nur möglich, das Leben wieder in einen normalen Zustand zurückzuführen."

Während der Krise hatte Boch aber nicht nur die wirtschaftlichen und kommunalen Probleme im Blick, sondern auch die Belastungen für die Familien. Durch Schul- und Kitaschließungen mussten viele Familien gleichzeitig arbeiten und die Kinder betreuen oder unterrichten. Boch hat selbst drei Kinder im Alter zwischen drei und sieben Jahren und kennt die Probleme.

"Wir waren sehr froh, als der Schulstart stattgefunden hat. Ich glaube, da spreche ich allen Eltern aus der Seele."

Pforzheim auf dem Weg zur digitalen Stadt

Seit Beginn seiner Amtszeit setzt sich Boch dafür ein, Pforzheim in eine Smart City, also eine digitale Stadt umzuwandeln. Das bedeutet Veränderungen unter anderem in der Verwaltung, im Bereich der Mobilität, in der Wirtschaft oder der Kultur. Bürgerdienste sollen künftig auch online erledigt werden können, es soll verbreitet kostenloses Wlan in der Stadt geben und bargeldloses Bezahlen soll auch am Parkscheinautomaten möglich sein - das sind einige der Projekte.

Während des Corona-Lockdowns war die Stadt laut Boch deshalb etwas besser auf das plötzliche Homeoffice vorbereitet. "Wir haben davon profitiert, dass wir die Prozesse auch bereits innerhalb der Stadtverwaltung haben", sagte Boch im Sommerinterview des SWR Studios Karlsruhe. Gleichzeitig habe die Zeit aber auch aufgezeigt, wo die Grenzen liegen. Ihn habe es aber bestärkt, den Weg zur Smart City weiter zu gehen. Künftig wolle man beispielsweise bei Stellenausschreibungen noch stärker Homeoffice als Möglichkeit anbieten.

Bäderkrise beschäftigt Bevölkerung und OB

Die Pforzheimer Bäderlandschaft ist momentan ziemlich ausgedünnt. Derzeit gibt es nur ein Hallenbad, nämlich das kleine Stadtteilbad in Eutingen. Das Emma-Jaeger-Bad sowie das Stadtteilbad Huchenfeld werden neu gebaut, das Fritz-Erler-Bad wird umfassend saniert. Boch selbst sei mit der Bäderlandschaft nicht zufrieden, sagte er.

"Mir ist schon bewusst, dass es in der Bevölkerung nach wie vor immer noch Vorbehalte gibt, weil man schlichtweg nichts sieht."

Das soll sich aber bald ändern. Anfang 2021 soll es einen ersten Baggerbiss geben und dann sei es sichtbar, dass Pforzheim neue Bäder baut, so Boch weiter. Bis die Bäderlandschaft in Pforzheim allerdings wieder komplett sei, dauere es sicher bis ins Jahr 2025. Für ein mögliches Kombibad auf dem Wartberg sei die Stadt derzeit mit einem Investor im Gespräch.

Streitthema Innenstadt-Ost: Boch steht weiterhin dahinter

Auch in der Pforzheimer Innenstadt wird künftig viel gebaut, das Großprojekt Innenstadt-Ost hat im Gemeinderat eine knappe Mehrheit erreicht. Der Weg dorthin hat allerdings einige Wunden hinterlassen, die Gegner versuchten am Ende sogar juristisch das Projekt zu stoppen. Boch bedauert zwar das knappe Ergebnis, aber auch ein Mehrheitsbeschluss, der nur knapp gefällt worden ist, sei ein gültiger Beschluss, sagte Boch im Sommerinterview. Er stehe weiterhin hinter dem Projekt. Nun sei es die Aufgabe der Stadt Skeptiker und Gegner des Projekts mitzunehmen und ihnen zu erklären, was das Projekt für die Stadt bedeutet.