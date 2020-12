per Mail teilen

Im Sommerinterview des SWR Studio Karlsruhe spricht Finanzstaatssekretärin Gisela Splett (Grüne) in Karlsruhe mit SWR-Reporterin Isabel Gotovac unter anderem über die Kostenexplosion beim Badischen Staatstheater und warum sie bei der Oberbürgermeister-Wahl am 6. Dezember in Karlsruhe nicht als Kandidatin für die Grünen ins Rennen geht.