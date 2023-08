Endlich Sommerferien und dann regnet es - das kann Kindern schon mal schnell die Laune verderben. Beim Ferienprogramm in Schömberg bei Pforzheim trotzt man dem Regen aber.

Normalerweise würden sich die Bürger von Schömsala draußen treffen. Am Dienstag wird die Bürgerversammlung, wie sich der morgendliche Treffpunkt nennt, aber in der Aula der nebengelegenen Ludwig-Uhland-Schule abgehalten. Der Stimmung tut das keinen Abbruch.

Schömsala ist Teil des Kinderferienprogramms in Schömberg im Landkreis Calw. Bis Samstag können angemeldete Kinder rund um die Schule spielerisch verschiedenen Jobs nachgehen.

Motivation trotz Regen

Die 200 Kinder und fast 100 Betreuer sind allerbester Laune und singen erstmal gemeinsam die Hymne ihrer Kinderstadt, das "Schömsala Lied". Danach wird es spannend: die Kandidaten für den Schömsaler Gemeinderat und die potenziellen Bürgermeister stellen sich und ihr Wahlprogramm vor.

Kinder arbeiten wie Erwachsene im echten Leben

Die Forderungen sind fast wie in der echten Welt: weniger Steuern, mehr Lohn und das ein oder andere Goodie kostenlos bekommen. Die Kinder haben hier nicht nur viel Spaß, sie lernen auch die ein oder andere Sache für das spätere Leben.

Die Kinder stehen im Regen beim Arbeitsamt an. Stören tut das die wenigsten hier. SWR

Beim Arbeitsamt den Job für den Tag suchen

Nach der Bürgerversammlung geht es zum Arbeitsamt. Ein Arbeitsamt so fröhlich, wie man es in der realen Welt wohl selten erlebt. Dutzende Kinder wuseln durcheinander, überlegen, was sie heute machen wollen.

Bei der Zeitung arbeiten, schmieden oder doch zur Gravurwerkstatt? Eine schwere Wahl bei insgesamt 36 Betrieben, die zur Auswahl stehen. Zum Glück darf der Job aber auch über den Tag hinweg nochmal gewechselt werden, um noch mehr zu sehen.

Dass es regnet, während die Kinder in einer langen Schlange am Arbeitsamt anstehen, das rückt vollständig in den Hintergrund. Schnell geht es vom Arbeitsamt zum Arbeitsplatz, die sind dann auch fast alle mit Pavillons überdacht. Die Motivation der Kinder ist greifbar und steckt auch die Betreuer an!

Sogar am Schmieden dürfen sich die Kinder probieren. SWR Wolfgang Hörter

Am Ende kommt die Sonne in Schömsala raus

Nach der Mittagspause hat der Regen dann auch aufgehört und siehe da: auch die Sonne spitzt hervor über Schömsala. Aber auch wenn es bis zum Ende des diesjährigen Schömsala nochmal regnen sollte, ist eines klar: die Schömsalaner lassen sich von ein paar Tropfen nicht unterkriegen.