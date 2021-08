per Mail teilen

Am Freitagabend beginnt das "Sommer-Meeting im Wandelgang" vor der Trinkhalle in Baden-Baden. Bis zum 5. September findet jeden Abend ein Livekonzert statt. Das Konzert am Freitagabend ist bereits ausgebucht. Kostenlose Karten gibt es beispielsweise noch für Samstag- und Sonntagabend. Die Karten für das "Sommer-Meeting im Wandelgang" müssen vorab online gebucht werden. Es gilt die 3-G-Regel.