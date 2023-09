per Mail teilen

Vor wenigen Tagen hat der neue Badesee Leiberstung bei Sinzeim im Kreis Rastatt eröffnet. In den letzten Sommertagen fühlen sich die Badegäste hier wie im Urlaub.

Im warmen Spätsommer genießen viele Badende ein bisschen Urlaub am neueröffneten Baggersee Leiberstung. Recht uncharmant wird man an dem See zunächst von dem großen Kieswerk begrüßt. Dort, wo noch Schaufelbagger schaufeln und mit Kies beladene Lkw entlang rollen, soll man entspannen? Doch ein zweiter Blick lohnt sich.

SWR-Reporter Tobias Zapp hat sich vor Ort am Baggersee Leiberstung umgeschaut und nur begeisterte Badegäste getroffen:

Familien genießen den Sommer am Baggersee

Verlässt man den Parkplatz und betritt den Strand, breitet sich der Baggersee mit seinem fast schon türkis-blauen Wasser vor einem aus. Pärchen, Senioren, Eltern mit ihren Kindern. Das Publikum am Badesee ist bunt gemischt. Wer ein paar Minuten am Wasser sitzt, hat das Kieswerk schnell vergessen und fühlt sich wie im Urlaub.

"Das Wasser ist herrlich! Wenn man da sitzt, die Brise und das Geplätscher vom Wasser, ich hab gedacht ich bin im Urlaub."

Unfälle führten zur Schließung des Baggersees Leiberstung

Für die Sinzheimer geht mit dem "offiziellen" Badestrand ein Traum in Erfüllung. Denn gebadet wird am Baggersee Leiberstung eigentlich schon lange. Jahrzehnte tummelten sich dort Badegäste. Ohne richtige Sicherheitsvorkehrungen kam es aber immer wieder zu Unfällen und sogar einzelnen Todesfällen. Außerdem nahm die Verschmutzung immer mehr zu. Deshalb ließ der Betreiber des Kieswerks den See irgendwann sperren.

Gemeinde Sinzheim schafft offiziellen Strand am See

Dank gemeinsamen Anstrengungen der Gemeinde Sinzheim und des Kieswerks konnte ein Teil des Baggersees jetzt wieder geöffnet werden. Dazu wurde ein richtiger Besucherparkplatz gebaut. Bojen im Wasser kennzeichnen außerdem den gesicherten Schwimmbereich.

Badegäste sind am Baggersee Leiberstung bei Sinzheim im Wasser. Der See und das gute Wetter bieten vielen ein kleines bisschen Urlaub - vor allem nach einem verregneten Sommer. SWR Tobias Zapp

Noch ist der See in Leiberstung ein Geheimtipp

Obwohl der Badesee erst seit ein paar Tagen wieder geöffnet ist, hat sich der "Geheimtipp" bereits rumgesprochen. Auch von Außerhalb kommen mittlerweile viele, die die letzten schönen Sommertage in Leiberstung genießen wollen. Und auch wenn der Badestrand gut gefüllt ist, verläuft immer noch alles entspannt und harmonisch.

"Wir hoffen das es nicht so überlaufen wird, dass es irgendwann wieder schließen muss. Es wäre schade um so ein Juwel."

Besonders die Einheimischen plagt allerdings die Sorge, dass der Badesee mit zunehmender Beliebtheit wieder mit Müll und anderen Problemen zu kämpfen haben könnte. Dann würde er im schlimmsten Fall vielleicht wieder geschlossen werden. Doch im türkis-blauen Wasser, sind auch diese Sorgen schnell vergessen.