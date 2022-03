Hunderte bei Ukraine-Demo vorm Theater

In Pforzheim haben am Samstagnachmittag mehrere hundert Menschen an einer Solidaritätsaktion gegen den Krieg in der Ukraine teilgenommen. Pforzheims Oberbürgermeister Peter Boch (CDU) sprach in seiner Rede von einem starken Zeichen für Solidarität mit der Ukraine und den Menschen, die in Russland gegen Putin auf die Straße gehen. Akteure vom Pforzheimer Theater führten als Solidaritätszeichen eine Vorführung auf der Bühne vor dem Theater auf. Veranstaltet wurde die Kundgebung von der Stadt Pforzheim. In Karlsruhe ist am Sonntag ab 14 Uhr eine Kundgebung unter dem Namen „Solidarität mit der Ukraine“ angemeldet. Hier werden um die 700 Personen auf dem Marktplatz erwartet. In Bretten im Landkreis Karlsruhe soll es am Sonntag eine Mahnwache im Stadtpark geben. Ebenso in Graben-Neudorf, Bruchsal und Ettlingen.