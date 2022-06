Neuartige Solaranlage für landwirtschaftliche Flächen

per Mail teilen

Auf einer Ackerfläche von 32 Hektar könnte in Bruchsal (Kreis Karlsruhe) zum ersten Mal eine Solaranlage auf einer landwirtschaftlich weiter genutzten Fläche entstehen. Der Bruchsaler Unternehmer Matthias Holoch will gemeinsam mit drei Landwirten 22.000 Solarmodule auf die Äcker stellen. Der Fachbegriff heißt "Agri-PV" und steht für Solaranlagen, die eine landwirtschaftliche Nutzung etwa für Getreide weiter möglich machen. Das geschieht dadurch, dass die Module senkrecht gestellt werden. In den Zwischenräumen kann weiter Landwirtschaft betrieben werden. Die geplante Anlage soll 8,5 Millionen Euro kosten und könnte über 6.000 Menschen mit Strom versorgen. Bislang fehlt allerdings eine Genehmigung der Stadt.