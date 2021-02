Das Amtsgericht hat gegen einen 53-jährigen Mann in Karlsruhe Haftbefehl wegen des Verdachts auf Totschlag erlassen. Laut Staatsanwaltschaft soll der Beschuldigte am 27. Januar seinen 82-jährigen Vater in der gemeinsamen Wohnung in Karlsruhe getötet haben. Eine Leichenschau des noch am gleichen Tag entdeckten Toten hatte zunächst keine Hinweise auf ein Fremdverschulden ergeben. Zwei Tage später wurde der Sohn nach einem Suizidversuch in ein Krankenhaus eingeliefert. Dort gab er an, seinen Vater getötet zu haben. Die Obduktion ergab, dass der Vater durch Gewalteinwirkung gegen den Hals starb. Sein Sohn kam in Untersuchungshaft. Motiv und Tathergang sind bislang unbekannt.