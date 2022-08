Hat Sohn eigene Mutter in Bruchsal getötet? 42-Jähriger in Untersuchungshaft

Ein 42-jähriger Mann soll in Bruchsal seine Mutter getötet haben. Gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen soll es am Montagmorgen zu einem Streit zwischen Sohn und Mutter in der gemeinsamen Wohnung in Bruchsal (Kreis Karlsruhe) gekommen sein, so Polizei und Staatsanwaltschaft. In dessen Verlauf soll der Mann seine 62-jährige Mutter getötet haben - vermutlich durch Ersticken oder Erwürgen, heißt es.

Frau lag leblos in Bruchsaler Wohnung

Die genauen Hintergründe der Tat sind noch unklar. Einsatzkräfte der Polizei hätten den Mann widerstandslos festnehmen können. Die Frau lag leblos in der Wohnung, der verständigte Notarzt habe nur noch ihren Tod feststellen können. Der Tatverdächtige wurde am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Die Ermittlungen dauern an.