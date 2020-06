In Bruchsal soll ein 65-Jähriger in seiner Wohnung mehrere Jahre die Leiche seiner Mutter aufbewahrt haben. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten wurde die Tote am Montag aufgefunden.

Nachbarn hatten am Wochenanfang die Polizei darüber informiert, dass sie die Seniorin seit längerer Zeit nicht mehr gesehen hätten. Die Beamten fuhren zur Wohnung in Bruchsal und trafen den Sohn an. Der Mann verwickelte sich in Widersprüche und führte die Polizisten dann zu der Leiche seiner Mutter im Schlafzimmer. Der Mann gab an, dass sie 2015 verstorben sei, damals war sie 89 Jahre alt. Sohn lebte von Rente der Mutter Da der 65-Jährige kein eigenes Einkommen hat, habe er von den Rentenzahlungen gelebt. Bei der Obduktion konnte die Todesursache aufgrund der langen Liegezeit nicht mehr geklärt werden. Der Todeszeitpunkt decke sich mit den Angaben des Sohnes, so die Staatsanwaltschaft. Die Ermittlungen gegen den Sohn wegen des Betrugsverdachts hinsichtlich der Rentenzahlungen dauern an.