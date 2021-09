Wie steht es um die Ökumene in Karlsruhe?

per Mail teilen

In einem Jahr findet findet in Karlsruhe die Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen statt. Am Wochenende haben sich Karlsruher Kirchengemeinden darauf eingestimmt.

Ein Picknick ohne Essen, dafür mit vielen Gesprächen - so könnte man den Karlsruher Friedrichsplatz am Samstagnachmittag wohl am besten beschreiben. Auf ausgelegten Picknickdecken wurde diskutiert, gebetet und ein gemeinsamer Gottesdienst gefeiert.

Gelebte Ökumene in Karlsruhe ist sichtbar

Teilnehmer aus rund 40 verschiedenen Kirchen aus Karlsruhe waren dabei, neben der katholischen und evangelischen Kirche auch zahlreiche Freikirchen. "Wir sind verschieden, aber können miteinander. Es verbindet uns mehr, als uns trennt", sagt Steffen Beck vom Organisationsteam und Pastor der Karlsruher Freikirche ICF.

Auch sein katholischer Kollege Erhard Bechtold, stellvertretender katholischer Dekan, sieht es als gutes Zeichen zusammenzustehen. "Die Badener sind liberal und ich erlebe den Katholizismus auch als liberal. Diese Offenheit liegt ja in der Stadt schon begründet in der Ursprungsurkunde, das wir als Christen zusammenstehen und das hat sich in den letzten Jahren sicherlich verstärkt und bewährt", sagt Bechtold. Für ihn ist es das erste ökumenische Zusammentreffen Karlsruher Kirchen dieser Art und ein Signal für die bevorstehende Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK).

"Ich finde das ein schönes Zeichen in die Stadt hinein, dass wir zusammenstehen."

Vollversammlung erstmals wieder in Europa, in Karlsruhe

Rund 4.000 Gäste aus der ganzen Welt werden im nächsten Jahr Anfang September in Karlsruhe zu Gast sein: "Es wird ein interkulturelles Erleben und es wird eine Vielfalt da sein, die man so schnell erstmal nicht sieht", sagt Marc Witzenbacher von der Evangelischen Kirche, er ist der Koordinator der Vollversammlung.

Marc Witzenbacher koordiniert von deutscher Seite aus die Vollversammlung des Ökumenischen Rates in Karlsruhe. SWR

Nach über 50 Jahren findet dieses Treffen erstmals wieder in Europa statt. Die Vollversammlung vertritt rund 500 Millionen Christen aus über 300 verschiedenen Kirchen weltweit, die in Einheit zusammenkommen und gemeinsam Themen und Schwerpunkte für die kommenden Jahre definieren: Wie leben wir auf der Erde? Welchen Sinn geben wir unserem Leben? Wie leben wir als Gesellschaft zusammen?

"Wir wollen die Rolle der Kirche in der Gesellschaft neu definieren"

Karlsruher Kirchenmitglieder freuen sich auf Vollversammlung

Wie vielfältig Kirchengemeinden auch in Karlsruhe sein können, konnte man am Samstag auf dem Friedrichsplatz spüren. "Man lernt Neues voneinander und es ist immer wieder facettenreich von den Erfahrungen von anderen zu hören", sagt ein Teilnehmer. "Für mich ist Ökumene normal und ich finde es manchmal erschreckend, wie wenig normal das ist", sagt die 20-Jährige Beatrix. Sie selbst hat einen katholischen Hintergrund und engagiert sich in einer Freikirche.

"Ökumene ist ganz wichtig, damit nicht jede Kirche in ihrem Milieu bleibt", sagt Elisabeth Schnappinger. Dass die Vollversammlung nach Karlsruhe kommt hält die Katholikin für eine einmalige Gelegenheit: "Für Karlsruhe eine großartige Sache, wenn da praktisch die ganze Welt zusammenkommt."