Back to school Heißt es für 1,5 Schülerinnen und Schüler heute in Baden-Württemberg. Nach einem turbulenten Schuljahr mit Ausfällen, Homeschooling und Wechselunterrricht ging es heute wieder los - auch am Goethegymnasium in Karlsrhue. Unsere Reporterin Isabel Gotovac ist vor Ort und treibt sich da auf dem Schulhof rum.