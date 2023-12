So läuft der Schaf-Abtrieb an Silvester im Weinberg bei Baden-Baden

per Mail teilen

In einem Weinberg in Varnhalt im Baden-Badener Rebland lebt das ganze Jahr über eine Herde von 37 bretonischen Zwergschafen. Weil die Schafe vom Knallen der Silvester-Böller richtig Stress bekommen, treibt Winzer Marcus Graf seine Herde immer am 31. Dezember zusammen.