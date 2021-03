per Mail teilen

10 Jahre nach dem Atomunfall von Fukushima hat sich einiges getan in Sachen Energiewende. Der 11. März markierte das Ende der Atomenergie in Deutschland und auch in der Region. Der Reaktor I des Kernkraftwerks Philippsburg wurde nur wenige Tage später abgeschaltet. Seitdem ist viel passiert. Wie Fukushima die Stadt Philippsburg verändert hat - Rebekka Plies berichtet.