So fühlt sich ein Flug mit dem "Flying Fox" über den Baumwipfeln an

Wie ein Vogel über den Bäumen schweben - das ist seit einigen Woche am Aussichtsturm "Himmelsglück" im Schwarzwald-Kurort Schömberg möglich. Mit der sogenannten "Flyline" können Besucher in einem Gurt sitzend einen Waldausflug in luftiger Höhe unternehmen. Jetzt ist eine zweite Attraktion dazugekommen. Der "Flying Fox" ist sozusagen die adrenalinreichere Variante der "Flyline": liegend und kopfüber unternimmt man eine rasante Fahrt vom Turm aus Richtung Kurpark. Unser Reporter Peter Lauber hat es ausprobiert.