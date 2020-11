Karlsruhe sprintet auf die OB-Wahl am 6. Dezember zu. Vorher wurde am Donnerstagabend im BGV-Lichthof Klartext geredet - unter anderem beim Thema Bürgerbeteiligung. Welche Positionen die Kandidaten dabei vertreten, ein Überblick.

Am 6. Dezember wählt die drittgrößte Stadt in Baden-Württemberg eine neue Oberbürgermeisterin oder einen neuen Oberbürgermeister. Am Donnerstagabend stellten sich im BGV-Lichthof in Karlsruhe die zugelassenen Kandidaten unseren Fragen, aber auch den Fragen der Zuschauer – zahlreich haben sie die Diskussionsrunde live übers Internet verfolgt. Viele Dinge wurden angesprochen, so auch das Thema Bürgerbeteiligung.

Die Bürger bei politischen Entscheidungen mit ins Boot zu holen, mehr Transparenz zu zeigen - bei der Diskussionsrunde war deutlich zu sehen, dass die Kandidatinnen und Kandidaten sehr wohl wissen, wie sie speziell bei diesem Thema bei potentiellen Wählerinnen und Wählern punkten können. Wie die Beteiligung der Bürger dann konkret aussieht und dass jeder der Kandidaten etwas anderes darunter versteht, das war in der Diskussion deutlich zu sehen. Der junge und parteilose Kandidat Marc Nehlig machte klar, was Bürgerbeteiligung für ihn bedeutet:

"Beteiligung ist ein Allzweckmittel. Die Politik entfremdet sich aber in der Vergangenheit immer mehr vom Volk, von dem eigentlich die Macht ausgehen sollte." Marc Nehlig, OB-Kandidat (parteilos)

Mehr Beteiligung - die Schweiz als Vorbild

Diesem Volk will er zuhören, als "einer von uns" versprach Nehlig, ohne dabei die Interessen einer Partei im Rücken zu haben. Bürgerbeteiligung ist für ihn also ein hohes Gut der Demokratie. Für die Umsetzung dieser Beteiligung lieferte der 26-Jährige auch schon die Idee nach.

"Ich bin voll für das Schweizer Modell. Mehr direkte Bürgerbeteiligung, sprich Bürgerentscheid." Marc Nehlig, OB-Kandidat (parteilos)

Für den gemeinsamen Kandidaten von CDU und FDP, Sven Weigt, ist klar, wer bei Entscheidungen in der Stadtpolitik das führende Wort hat:

"Die Demokratie muss entscheiden, Bürgerbeteiligung ist unverzichtbar." Sven Weigt, OB-Kandidat (CDU/FDP)

Fehlende Beteiligung am Beispiel Brötchentaste

Dass der Wille der Bürgerinnen und Bürger aber nicht immer erhört wird, dafür brachte Weigt auch gleich den passenden Beleg, am Beispiel Brötchentaste. 6.000 Bürgerinnen und Bürger hätten abgestimmt, am Ende hätte sich der Gemeinderat anders entschieden, so Weigt. OB-Kandidat Paul Schmidt (AfD), betonte, er sei schon früh für Bürgerbeteiligung eingetreten, verwies aber auch auf Probleme.

"Wir wollen mehr Bürgerbeteiligung, dazu müssen aber Bundesgesetze geändert werden." Paul Schmidt, OB-Kandidat (AfD)

OB-Kandidatin Petra Lorenz von den Freien Wählern sieht da schon Möglichkeiten im Kleinen. Als mögliche Oberbürgermeisterin von Karlsruhe geht sie mit dem Vorschlag einer wöchentlichen Bürgersprechstunde ins Rennen.

"Für mich ist es ganz wichtig: Die Menschen nicht nur anhören, sondern sie auch ernst nehmen." Petra Lorenz, OB-Kandidatin (Freie Wähler)

Menschen mit Fachwissen anhören

Kandidatin Vanessa Schulz (Die Partei) sieht bei der Bürgerbeteiligung in Karlsruhe vor allem die zahlreichen Bürgervereine abgehängt und nicht ernst genommen. Die Bürgervereine, das seien ihrer Meinung nach die Menschen vor Ort, die sich politisch engagieren und für ihren Stadtteil einsetzen wollten. Das seien auch zum Teil die Menschen, die bei bestimmten Themen die Expertise hätten.

"Ich würde Bürgervereine früher in Planungsentscheidungen einbinden." Vanessa Schulz, OB-Kandidatin (Die Partei)

Mit einer App zu mehr Bürgerbeteiligung

Der amtierende Karlsruher Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD/Grüne) rieb sich ein wenig verwundert die Augen, bei dem, was seine Herausforderer so forderten. Kritik an einer bisher nicht ganz so gelungenen Bürgerbeteiligung in der Fächerstadt ließ er nicht gelten. Bürgerforen, Bürgersprechstunden und weitere Vorschläge - für Mentrup war bei den Positionen der anderen nichts Neues herauszulesen.

"Wir tun genau alles das und sind damit auch sehr erfolgreich." Frank Mentrup, amtierender Oberbürgermeister (SPD/Grüne)

Der gemeinsame Kandidat von SPD und Grüne kam stattdessen auf seine ganz eigene Auffassung von Bürgerbeteiligung zu sprechen und brachte eine neue Form, mitentscheiden zu lassen, ins Spiel: eine Karlsruher-App. Mentrup erklärte, er sei sehr froh, wenn die Stadtverwaltung nächstes Jahr mit einer Karlsruher App starten könne. Mit dieser App könne jeder Bürger mit der Stadtverwaltung in Kontakt gehen. Das sei zwingend notwendig, so Mentrup, denn man habe immer wieder beobachtet, dass es schwierig sei, an bestimmte Gruppen mit Informationen aus der Stadtverwaltung heranzutreten.

