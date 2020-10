per Mail teilen

Die Stadt Karlsruhe ist beim Smart-City-Ranking aller deutscher Großstädte in der Rubrik Verwaltung auf dem ersten Platz. Der bundesweite Digitalverband Bitkom untersucht bei der Rangfolge, wie digital die Städte sind. Währen Karlsruhe in der Sparte Verwaltung auf den ersten Platz vorrückte, rutschte die Stadt in der Gesamtwertung von Platz zwei auf Platz fünf ab.