Wenn es um das Thema Digitalisierung geht- dann spielt die Stadt Karlsruhe ganz vorne mit- klar IT Zentrum mit vielen Start ups und mit dem ältesten Informatik Lehrstuhl in Deutschland. Jetzt darf sich Karlsruhe auch ganz offiziell smarteste Stadtt in Baden-Württtemberg nennen. Heiner Kunold berichtet.