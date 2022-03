Winter im Nordschwarzwald: Skilifte sind in Betrieb

Gute Zeiten für Skiliftbetreiber: Nachdem im vergangenen Jahr die Skilifte wegen Corona still standen, starten sie jetzt mit der 2G-Plus-Regel und Neuschnee in eine neue Saison.

Jeder Skitag ist für die Liftbetreiber im Nordschwarzwald wichtig, um den Verlust aus dem vergangenem Corona-Jahr auszugleichen. Unter anderem sollen die Lifte am Mehliskopf, in Unterstmatt und am Kaltenbronn (alle Kreis Rastatt) am Wochenende laufen. Die derzeitige 2G-Plus-Regel funktioniert für den Liftbetreiber am Mehliskopf, Andreas Kern, gut.

Gute Wintersportbedingungen am Skilift Unterstmatt

Auch am Skilift in Unterstmatt hätten sich die Skifahrer zuletzt vorbildlich verhalten, heißt es beim dortigen Skiliftbetreiber Heiko Fahrner. Er plant in den nächsten Tagen zum ersten Mal die neue Beschneiungsanlage in Betrieb zu nehmen, sofern die Temperaturen tief genug sinken. Dort beträgt die Schneehöhe rund 35 Zentimeter. Für das Wochenende ist leichter Schneefall angekündigt.