Wir schreiben das Jahr 2021 und in ganz Deutschland stehen die Ski-Lifte still. Trotz Schnee. In ganz Deutschland? Nein, nicht ganz. Ein paar einzelne Lifte laufen, auch im Schwarzwald. Dort fahren ein paar Skifahrer trotz Corona auf dem Kaltenbronn. Wieso das geht, weiß SWR-Reporter Wolfgang Hörter.