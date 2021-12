Abfahrt und Langlauf nicht überall möglich

per Mail teilen

Die Skipisten und Loipen im Nordschwarzwald sind aktuell nur teilweise geöffnet und bieten gute bis befriedigende Wintersportmöglichkeiten. Geschneit hat es im Nordschwarzwald seit 11 Tagen nicht mehr. Dementsprechend bewegen sich Abfahrer und Langläufer auf einer immer dünner werdenden Altschneedecke. Aktuell sind unter anderem die Schwarzkopfloipe und die Kniebisloipe an der Schwarzwaldhochstraße gespurt. Auch der Skifernweg Unterstmatt bis Schliffkopf, die Verbindung Darmstädter Hütte bis Ruhestein und mehrere andere Loipen bieten noch befriedigende Verhältnisse. Abfahrt ist derzeit nur auf dem Ruhestein, in Unterstmatt und am Seibelseckle möglich.