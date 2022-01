Zwei Männer bewusstlos aus Silotank geborgen

In Gernsbach im Murgtal (Landkreis Rastatt) sind am Samstag zwei Menschen bewusstlos aus einem siloartigen Tank geborgen worden. Über die Schwere der Verletzung ist nichts bekannt. Die beiden Männer wurden mit einem Rettungshubschrauber in Spezialkliniken geflogen. Nach ersten Polizeiangaben befand sich in dem Pellet-Tank eine hohe Kohlenmonoxidbelastung. Kohlenmonoxid ist ein farb-, geruch- und geschmackloses Gas, welches in hoher Konzentration lebensgefährlich ist. Die genauen Hintergründe des Unfalls sind nicht bekannt.