Sieben Kandidierende wollen Bürgermeister werden

Zwei Kandidatinnen und fünf Kandidaten bewerben sich am Sonntag um das Bürgermeisteramt in Oberhausen-Rheinhausen im Landkreis Karlsruhe. Die Menschen haben die Wahl zwischen der Tierärztin Britta Körner, Nastassia di Mauro, Mitarbeiterin in der Gemeindeverwaltung, Armin Rasokat, Journalist aus der Schweiz, Christian Soeder, Referent im baden-württembergischen Landtag, Diplom-Ingenieur Thilo Herrling, Manuel Scholl, Mitarbeiter in der Gemeindeverwaltung, und Alexander Nitsche, Projektleiter in der technischen Gebäudeausrüstung. Amtsinhaber Martin Büchner tritt nach 24 Jahren nicht mehr an. Sollte die absolute Mehrheit am Sonntag verfehlt werden, wird vier Wochen später, am 12. Dezember, ein zweites Mal gewählt. Dann reicht auch die einfache Mehrheit für einen Sieg aus.

Hinweis: In einer früheren Version der Meldung war fälschlicherweise von drei Kandidierenden die Rede. Dies wurde korrigiert.