Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden: Leichte Einschränkungen im Flugbetrieb

Der Warnstreik des Sicherheitspersonals ist am Dienstag für den Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden ohne größere Auswirkungen geblieben. Alle geplanten Flüge konnten starten.

Alle Flugreisenden, die am Dienstag vom Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) starten wollten, konnten in ihre Maschinen einchecken. Viele waren dem Aufruf der Flughafenleitung gefolgt und frühzeitig erschienen. Wegen des reduzierten Sicherheitspersonals mussten die Passagiere doppelt so lange Abfertigungszeiten in Kauf nehmen.

Ruhiges Fluggeschehen mildert Streikfolgen

Der Flughafen hatte einen Notbetrieb eingerichte. Wenn auch teilweise verspätet, hoben alle Flüge trotz des Warnstreiks ab. Dass es keine größeren Beeinträchtigungen gab, lag allerdings auch daran, dass heute relativ wenige Starts am FKB vorgesehen waren. Der Warnstreik endet um 24 Uhr.

24stündiger Warnstreik für mehr Geld

Die Gewerkschaft ver.di hatte für heute zu einem bundesweiten Warnstreik des Sicherheitspersonals aufgerufen. Die Gewerkschaft fordert eine Lohnerhöhung von mindestens einem Euro pro Stunde. Außerdem soll bundesweit der gleiche Stundenlohn gelten. Bisher würden die Beschäftigten regional unterschiedlich bezahlt. Die Tarifverhandlungen werden am Mittwoch und Donnerstag in Berlin fortgesetzt.

"Die Arbeit der Luftsicherheitskräfte muss finanziell attraktiv bleiben, damit die dringend benötigten Fachkräfte gewonnen werden können."

Flugausfälle auf dem Flughafen Stuttgart

Neben dem Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden wurde auch der Flughafen Stuttgart bestreikt. Dort gab es lange Schlangen vor den Sicherheitskontrollen, viele Flüge mussten annulliert oder verschoben werden. Rund 70 Beschäftige demonstrierten vor Ort für ihre Tarifforderungen.