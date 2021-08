Alpenvereinshütten sind im Sommer beliebte Ziele für Tageswanderungen und Ausgangspunkt für mehrtägige Bergtouren. Wer dort übernachten will, sollte ein paar Dinge beachten. Für Familien gibt es spezielle Angebote.

Mehrere hundert Berghütten gibt es in den Alpen. Rund 45 sind im Besitz von baden-württembergischen Alpenvereinssektionen. Viele Hütten tragen deshalb den Namen ihres Sektionsstandortes, also beispielsweise Heilbronner Hütte, Friedrichshafener Hütte oder Pforzheimer Hütte. Die meisten von ihnen sind im Sommer, manche auch im Winter bewirtschaftet.

Die Erfurter Hütte gehört der DAV Sektion Ettlingen. Der Name hat historische Gründe: 1895 baute die Sektion Erfurt die Hütte. Später in der DDR waren Alpenvereine nicht mehr erlaubt, deshalb flüchteten Mitglieder und gründeten in Ettlingen einen neuen Sitz. Nun hat Erfurt wieder eine eigene Sektion, die Erfurter Hütte gehört aber weiter zu Ettlingen. Die familienfreundliche Hütte ist mit der Seilbahn erreichbar. Rund 80 Gäste können dort übernachten. Sie ist sowohl im Winter als auch im Sommer bewirtschaftet. Pressestelle DAV Ettlingen/Doris Krah Bild in Detailansicht öffnen 1912 wurde die Leutkircher Hütte (2251 Meter) oberhalb von St. Anton am Arlberg von der Sektion Leutkirch gebaut. Sie ist Teil des "Lechtaler Höhenweges", der in mehreren Etappen von Zürs bis Imst führt. Die bewirtschaftete Hütte bietet Kapazitäten für rund 50 Übernachtungsgäste zur Verfügung. In diesem Jahr wurde die Hütte durch neue Pächter übernommen, die regionale Küche anbieten. Beliefert wird die Hütte aufgrund ihrer Lage mit dem Helikopter. Pressestelle DAV/Sektion Leutkirch Bild in Detailansicht öffnen Die Freiburger Hütte wurde 1912 von der Sektion Freiburg erbaut. Sie war die erste Alpenvereinshütte, auf der 1993 eine Solaranlage installiert wurde. Die Hütte liegt am Formarinsee und der Roten Wand im Lechquellengebirge auf rund 1930 Metern - vor einigen Jahren wurde der Ort als "Schönster Platz Österreichs“ gekürt. Rund um die Hütte können Besucher nicht nur die Berge erkunden, sondern auch im nahe gelegenen See fischen. Die Hütte ist für Familien mit Kindern geeignet. In Hüttennähe gibt es eine "Spielstadt" und Klettergarten. Pressestelle DAV/Florian Mittermayr Bild in Detailansicht öffnen "Stuttgarts höchstes Haus" - die Stuttgarter Hütte - gehört der DAV Sektion Schwaben und liegt in den Lechtaler Alpen auf rund 2300 Metern. Sie ist Teil des "Lechtaler Höhenweges", der zahlreiche Hütten miteinander verbindet. Von der Hütte gibt es eine Aussicht auf zahlreiche Gipfel wie beispielsweise die Roggspitze. In der Nähe der Hütte gibt es einen Klettersteig. Rund 56 Menschen können in der im Sommer bewirtschaftet Hütte übernachten. Pressestelle DAV/Sektion Schwaben Bild in Detailansicht öffnen Das Württemberger Haus (2220 Meter) gehört der DAV Sektion Stuttgart und liegt in den Lechtaler Alpen. Um sie zu erreichen ist ein mindestens vier-stündiger Aufstieg erforderlich. 60 Gäste können in der einfachen Berghütte übernachten. Sie ist bewirtschaftet von Mitte Juni bis Mitte September. Die Hütte ist Etappenziel des Adlerwegs und einer Variante des E5. Pressestelle DAV/Mirjam Schultes Bild in Detailansicht öffnen In der Pforzheimer Hütte können auf rund 2300 Metern in der Mitte eines naturbelassenen Tals in den Stubaier Alpen rund 60 Menschen übernachten. Sie ist im Sommer und im Winter bewirtschaftet und daher Ausgangspunkt für zahlreiche Bergaktivitätäten. Die Hütte ist für Familien geeignet. Die DAV Sektion Pforzheim plant in den kommenden Jahren eine Moderiniserung des Gebäudes. Pressestelle DAV/Peter Buchebner Bild in Detailansicht öffnen Die Heilbronner Hütte der DAV Sektion Heilbronn liegt in der Verwallgruppe. Sie verfügt über rund 110 Schlafplätze und ist auch mit dem e-Bike zu erreichen. Mit 2320 Metern gehört sie zu den höchsten in der Verwallgruppe. Über die "Verwall-Runde" ist sie mit anderen Hütten in der Region verbunden. Sie bildet ein Netz von acht verschiedenen Hütten, die man in acht Tagen erwandern kann. Die Hütte ist bewirtschaftet und von Juni bis Oktober geöffnet. Pressestelle DAV/Lang Bild in Detailansicht öffnen Die Friedrichshafener Hütte liegt im Verwall oberhalb von Galtür und Ischg. Sie ist laut DAV auch für Familien gut geeignet und liegt in Mitten von Blumenwiesen auf rund 2100 Metern. Von der Hütte kann die Aussicht auf die Verwallgipfel und auf das gegenüberliegende Alpenpanorama der östlichen 3000er der Silvrettagruppe genossen werden. Die Hütte ist von Juni bis September bewirtschaftet und bietet über 55 Schlafplätze. Pressestelle DAV/Xaver Wankerl Bild in Detailansicht öffnen Die Mannheimer Hütte (2679 Meter) wurde 1905 von der Sektion Straßburg errichtet und immer wieder erweitert. Heute gehört die Hütte der DAV Sektion Mannheim und hat Platz für rund 110 Übernachtungsgäste im Rätikon. Die Hütte liegt an einem Gletscher, der von der Sonnenterrasse bestaunt werden kann. Die Hütte hat nur im Sommer bis Mitte September geöffnet. Pressestelle DAV Archiv Bild in Detailansicht öffnen Auf rund 2260 Metern liegt die Heidelberger Hütte am Ende des Fimbatals in der Silvretta. Weil sie im Winter und Sommer geöffnet hat, ist sie Ausgangspunkt für Skitouren und Wanderungen - in unmittelbarer Nähe sind einige Dreitausender, die bestiegen werden können. Die Transalproute führt direkt an der Heidelberger Hütte vorbei. Daher ist die Hütte auch Stützpunkt für Mountainbiker. Die Hütte wurde Sie gehört der DAV Sektion Heidelberg und ist Kinder- und Familienfreundlich eingestuft. Pressestelle DAV/Peter Büchel Bild in Detailansicht öffnen

Hütte muss vorreserviert werden

"Wer auf einer Alpenvereinshütte übernachten will, muss derzeit vorreservieren", sagt Doris Krah, 1. Vorsitzende vom DAV Ettlingen. Die Sektion ist im Besitz der Erfurter Hütte. Wegen Corona sei sonst eine Übernachtung nicht möglich. Viele Hütten nutzen dafür mittlerweile ein Online-Reservierungsystem.

"Online kann man direkt die Kapazitäten sehen. Ansonsten findet man oft als Alleinreisender auch spontan einen Platz - notfalls im Notlager."

Je nachdem wie beliebt eine Hütte ist, sollte auch unter Normalbedingungen vorreserviert werden. Der Schlafkomfort ist von der Hütte zu Hütte unterschiedlich: Vom eigenen Zimmer mit Bett bis zum Matratzenlager ist alles geboten. Preise starten bei rund 20 Euro pro Nacht – Alpenvereinsmitglieder zahlen weniger.

Wer Hütten besucht und was Menschen dort erleben, schildert Michael Bubeck von der Alpenvereinssektion Schwaben mit Sitz in Stuttgart im Gespräch mit SWR1:

(Hütten-) Schlafsack mitnehmen

Voraussetzung für eine Übernachtung ist ein Hüttenschlafsack - warme Decken werden gestellt. "Zu Coronazeiten muss man aber selber einen ausreichend warmen Schlafsack mitbringen, weil wir Decken nicht auslegen dürfen", sagt Krah. In vielen Hütten kann man sich einen Schlafsack gegen Gebühr leihen.

"Bei unserer Hütte lohnt sich eine Übernachtung von drei bis vier Nächten, weil es viele Aktivitätsmöglichkeiten gibt."

Wie lange man auf einer Hütte übernachtet, hängt von den eigenen Wünschen ab. Alternativ bietet sich eine Weitwanderung von Hütte zu Hütte an - beispielsweise der Lechtaler Höhenweg, an dem unter anderem die Leutkircher Hütte und Stuttgarter Hütte liegen. Die Ausstattung reicht von urig bis modern, wie in der Jamtalhütte des DAV Schwaben mit Sitz in Stuttgart - eine der größten Alpenvereinssektionen in Deutschland.

Die Jamtalhütte ist eine der größten und modernsten Alpenvereinshütten und liegt südlich von Galtür. Die Hütte gehört zur DAV Sektion Schwaben in Stuttgart und bietet rund 180 Schlafplätze. Pressestelle DAV Sektion Schwaben/Thomas Griessig Bild in Detailansicht öffnen 225 Sitzplätze gibt es in der Hüttenstube, um zu Essen oder Gemeinschaft zu haben. Pressestelle DAV Sektion Schwaben/Thomas Griessig Bild in Detailansicht öffnen Mit Spielen und Büchern können sich Hüttenbesucher auch mal zurückziehen. Pressestelle DAV Sektion Schwaben/Thomas Griessig Bild in Detailansicht öffnen 120 Betten gibt es in 36 Zwei- und Mehrbettzimmern. Dazu stehen nochmal 70 Matratzenlager zur Verfügung. Pressestelle DAV Sektion Schwaben/Thomas Griessig Bild in Detailansicht öffnen Bergsteiger finden rund um die Hütte unzählige Gipfel. Der Zustieg zur Hütte bezeichnen die Hüttenwirtsleute als leicht und landschaftlich reizvoll. Die Hütte ist für Familien geeignet. Pressestelle DAV Sektion Schwaben/Thomas Griessig Bild in Detailansicht öffnen

Hüttenziel realistisch einschätzen und richtige Ausrüstung mitnehmen

Daraufhin sollte man dann das Hüttenziel auswählen: "Klein Anfangen und dann steigern", sagt Krah. Manche Hütten sind unmittelbar mit einer Seilbahn erreichbar - andere erfordern einen mehrstündigen Anstieg durch alpines und ausgesetztes Gelände. Was im flachen Land wenig anstregend ist, kann durch die Höhe kräftezehrend werden. Hilfe bei der Tourenplanung bieten Alpenvereinssektionen vor Ort oder verschiedene Internetportale.

"Wenn ich das erste Mal in den Bergen unterwegs bin, muss ich realistisch einschätzen, wie trittsicher ich bin und wie gut meine Kondition ist."

In den Bergen kann das Wetter schnell umschlagen, deshalb sei es wichtig sich vorab über das Wetter zu informieren. "Ich habe immer eine Regenjacke und was warmes zum anziehen dabei." Wichtig sei auch das richtige Schuhwerk für die geplante Tour, eine Karte vom Gebiet und das Handy einzupacken: "Darüber kann ich mir aktuelle Wetterdaten holen und notfalls Hilfe rufen."

Was noch in den Rucksack reingepackt werden sollte, zeigt Nora Berner von DAV Karlsruhe:

Mit Kindern in Hütten übernachten

Einige Hütten - wie die Freiburger oder Biberacher Hütte - sind speziell für Familien mit Kindern geeignet. Der Deutsche Alpenverein hat dafür ein eigenes Gütesiegel, die solche Hütten kenntlich machen. "Neben der Hütte gibt es dann zum Beispiel dann genügend Möglichkeiten, mit Kindern aktiv zu sein", sagt Doris Krah. Zum Beispiel einen Kinderklettersteig oder Tierbeobachtungen. Zudem sind die Hütten für Kinder gut erreichbar - wie beispielsweise bei der Erfurter Hütte mit einer Seilbahn. Familien sollten sich aber vorab bei der Hütte informieren, ab welchem Alter sie geeignet ist.