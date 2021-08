Am Wochenende haben sich in der Region mehrere schwere Verkehrsunfälle ereignet. In Bühlertal (Kreis Rastatt) kam ein Autofahrer ums Leben, mehrere Menschen wurden zum Teil schwer verletzt.

Nach Polizeiangaben war in der Nacht auf Sonntag ein Pkw-Fahrer auf der L63 bei Bühlertal vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten. Er prallte frontal auf ein entgegenkommendes Auto. In der Folge fuhr ein weiterer Pkw in die Unfallstelle. Für einen der Beteiligten kam jede Hilfe zu spät. Die beiden anderen Autofahrer wurden mit zum Teil schweren Verletzungen in Kliniken eingeliefert. Die Staatsanwaltschaft hat einen Gutachter mit der Untersuchung des Unfalls beauftragt.

Auto kracht in Hauswand

Am Samstag erlitt ein 77-jähriger Mann in Pforzheim-Büchenbronn schwere Verletzungen, als er in einer Kurve die Kontrolle über seinen Pkw verlor und in eine Hauswand krachte. Das Gebäude wurde dabei erheblich beschädigt. Der Schaden wird auf rund 70.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr musste die Hauswand provisorisch abstützen. Wegen der Bergungs- und Sicherungsarbeiten war die Ortsdurchfahrt von Büchenbronn längere Zeit gesperrt.

Verletzte bei Motorradunfällen

Bei Motorradunfällen wurden am Wochenende im Enzkreis zwei Menschen verletzt. In Königsbach-Stein wurde am Sonntag ein Motorradfahrer bei einem Auffahrunfall zwischen zwei Autos eingeklemmt. Er wurde mit schweren Verletzungen von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Leichtere Verletzungen erlitt ein weiterer Motorradfahrer, der an einer Kreuzung in Knittlingen mit einem Auto zusammenstieß. Möglicherweise hatte der Pkw-Fahrer zuvor die Vorfahrt missachtet.