Der frühere geschäftsführende Gesellschafter der SEW-EURODRIVE Rainer Blickle ist im Alter von 73 Jahren verstorben. Das Unternehmen mit Sitz in Bruchsal und einem großen Produktionsstandort in Graben-Neudorf hat sich während Blickles Zeit zum Weltmarktführer in der elektrischen Antriebstechnik entwickelt. Der Sohn des Firmengründers Ernst Blickle war Ehrenbürger der Stadt Bruchsal und der Gemeinde Graben-Neudorf.