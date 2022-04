Fachkräfte gesucht - SEW Eurodrive baut Bildungscampus in Graben-Neudorf

per Mail teilen

SEW Eurodrive baut in Graben-Neudorf ein Bildungszentrum für 32 Millionen Euro. Der Antriebstechnikhersteller will dort ab 2024 vor allem Fachkräfte für die eigene Produktion ausbilden.

Das neue Bildungszentrum entsteht direkt neben dem Produktionsgelände von SEW in Graben-Neudorf (Landkreis Karlsruhe). Derzeit werden dort auch zusätzliche Produktionshallen fertiggestellt.

SEW will Fachkräftebedarf auf eigene Kosten langfristig decken

In dem hochmodernen Neubau sollen jährlich 250 Menschen ausgebildet werden, entweder als Azubis oder im Rahmen eines Studiums. Das Unternehmen will hier den eigenen Fachkräftebedarf langfristig decken und schon Kinder und Jugendliche für technische Berufe begeistern. SEW Eurodrive kooperiert im Rahmen der Ausbildung eng mit Dualen Hochschulen, mit der Hochschule Karlsruhe sowie dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Gleichzeitig wird in einem Netzwerk auch Nachwuchs für andere Unternehmen ausgebildet.

"Wir tun das, um unsere Standorte in Graben-Neudorf zu sichern. Wir brauchen hochqualifizierte Mitarbeiter und das ist es uns wert!"

Unternehmen wirbt früh um Fachkräfte-Nachwuchs

Gleichzeitig wird die Kooperation zwischen SEW Eurodrive und Kitas sowie Schulen in Graben-Neudorf ausgebaut. Durch den direkten Kontakt soll hier schon früh das Interesse für technische Berufe geweckt werden, betont SEW-Geschäftsführer Johann Soder. Insbesondere bei Mädchen gebe es hier noch viel Potenial. Der Weg in das Unternehmen könnte auf diese Weise über Kita, Schule, Ferienjobs und Praktika direkt ins neue Bildungszentrum führen, so der Manager weiter.

Gute Unternehmensentwicklung beschleunigt das Projekt

Planung und Bau des neuen Bildungszentrums mit modernster Technologie - wie Robotik oder Künstlicher Intelligenz - wird durch die insgesamt gute Geschäftsentwicklung von SEW Eurodrive begünstigt. Ausbaupläne des Unternehmens konnten deutlich schneller als erwartet umgesetzt werden. Das neue Gebäude mit über 9.200 Quadratmetern Fläche entsteht auf einen Firmengelände mit direkter Anbindung an das bestehende Produktionsareal.

"Ein Bildungshaus für Kinder und Jugendliche - das ist ein Quantensprung für unsere Gemeinde!"

Investition wichtiges Signal für Graben-Neudorf

Die Investition sei ein wichtiges Signal für den SEW-Standort in Graben-Neudorf, so Bürgermeister Christian Eheim (SPD). Dabei gehe es nicht nur um die langfristige Sicherung von Arbeitsplätzen. Die enge gesellschaftliche Verknüpfung zwischen Unternehmen und Gemeinde werde darüber hinaus weiter vertieft. Kinder und Jugendliche, so Eheim, bekämen durch das Bildungszentrum eine weitere gute Möglichkeit für eine qualifizierte und zukunftssichere Ausbildung.