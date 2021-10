In der Nacht zum Sonntag sind Unbekannte in insgesamt sieben Autos in der Karlsruher Innenstadt eingebrochen. Laut Polizei waren vier Fahrzeuge in der Nähe des Europabades geparkt, die weiteren Pkw waren in der Südweststadt abgestellt. In allen sieben Fällen schlugen die Täter Fensterscheiben der geparkten Fahrzeuge ein und entwendeten die im Fahrzeuginneren aufgefundenen Wertgegenstände.