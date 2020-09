Bis zu 34 Grad am Oberrhein, und das am 15. September. Dieses Wetter ist schon sehr außergewöhnlich: Hochsommer zu einer Jahreszeit, in der man früher schon mal die Heizung angemacht hat. Wer kann, genießt den späten Sommer. Natürlich am Wasser.

Wer kann, der genießt den späten Sommer natürlich am Wasser. Zum Beispiel in Leopoldshafen, nördlich von Karlsruhe, wo man im See baden und am Rhein in der Sonne liegen kann. Matthias Zurawski war für SWR4 Baden-Württemberg dort. Heißer Spätsommer in Leopoldshafen am Baggersee SWR Viele nutzen die warmen Temperaturen noch einmal zum Baden. Allerdings machen sich auch viele Sorgen über die hohen Temperaturen und die inzwischen sichtbaren Schäden in der Natur. Spätsommer am Rhein mit Fähre und Enten bei Leopoldshafen SWR