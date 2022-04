Seniorin schlägt Trickdiebinnen in die Flucht

Eine rüstige Seniorin hat am Dienstagmittag in Karlsruhe-Durlach zwei Trickdiebinnen in die Flucht geschlagen. Laut Polizei hatten sich die beiden Frauen unter einem Vorwand Zugang zur Wohnung der 88-Jährigen verschafft. Eine der beiden versuchte, die Dame abzulenken, während die andere sich auf die Suche nach Diebesgut in der Wohnung machen wollte. Das fiel der Seniorin auf und sie versuchte das Duo aus der Wohnung zur drängen, was ihr auch gelang. Glücklicherweise wurde die Seniorin nicht verletzt, auch ihre Wertsachen sind noch da.