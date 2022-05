Nach einem Unfall in Baden-Baden am vergangenen Dienstag ist eine 85-jährige Frau gestorben. Wie die Polizei mitteilt, ist die Seniorin an den Folgen ihrer Verletzungen verstorben. Ein 58-jähriger Autofahrer war am Dienstag in Baden-Baden über eine rote Ampel gefahren und anschließend mit zwei Fahrzeugen zusammengestoßen. Drei Personen wurden dabei verletzt, es entstand ein Sachschaden von rund 60.000 Euro.