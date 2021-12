Eine 79-jährige Frau war am Mittwoch zu Fuß mit ihrem Hund auf der A5 in Höhe Weingarten unterwegs. Laut Polizei wurde die vermutlich altersbedingt verwirrte Seniorin neben der Fahrbahn liegend von der Polizei aufgefunden. Zuvor hatte sie offenbar die Fahrbahn der A5 in Richtung Süden bis zur Mittelleitplanke mindestens einmal überquert. Die Frau und ihr Hund waren unverletzt und wurden von der Polizei in die Obhut von Angehörigen gegeben.