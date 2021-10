Seniorin wird um 40.000 Euro betrogen

In Karlsruhe haben Unbekannte eine Seniorin am Telefon um rund 40.000 Euro betrogen. Laut Polizei gab sich eine Anruferin am Donnerstag als Mitarbeiterin einer Bank aus und meldete ein angebliches Sicherheitsproblem beim Onlinebanking. Die unter Druck gesetzte 76-Jährige verriet der Betrügerin ihre Bankdaten und gab zudem bei mehr als 30 Überweisungen die auf ihr Handy übersandte Transaktionsnummer weiter. Die Karlsruher Polizei warnt vor Telefonbetrügern, die sich als Polizisten oder Bankmitarbeiter ausgeben. Allein am Donnerstag seien 15 entsprechende Versuche angezeigt worden.