Eine private Initiative hat sich mit dem SWR über den Kauf des fast 300 Meter hohen Sendemast in Mühlacker (Enzkreis) geeinigt. Am Montag soll der Kaufvertrag für das Wahrzeichen unterschrieben werden. Zuvor waren wochenlange Verhandlungen der Stadt mit dem SWR aus finanziellen Gründen gescheitert - am Montag sollte der ausgediente Sendemast abgerissen werden. Der Kaufpreis von gut einer halben Million Euro für das sieben Hektar große Gelände mit dem Turm soll über Vermietungen wieder reinkommen.