Beim Spiel zwischen den Fußball-Zweitligisten Werder Bremen und Karlsruher SC dürfen am Samstag bis zu 10.000 Zuschauer im Weserstadion dabei sein. Ein entsprechender Antrag sei bei der Senatssitzung am Dienstag erörtert und genehmigt worden, hieß es aus der Bremer Senatsverwaltung. Im Stadion gelte die 2G-plus-Regel. Grundsätzlich gilt in Bremen wegen der Corona-Pandemie noch eine Obergrenze von 500 Zuschauer für Veranstaltungen unter freiem Himmel.