Semesterstart an Hochschule

Die Hochschule Pforzheim ist am Montag in das Sommersemester gestartet. Rektor Ulrich Jautz kündigte an, dass die Hochschule im Laufe des Frühjahrs wieder in den Präsenzbetrieb zurückkehren wird. Den aktuellen Corona-Maßnahmen geschuldet, begrüßte er rund 320 Studienanfänger mit einer Videobotschaft. Er sei zuversichtlich, dass sich alle bald wieder frei und unbefangen auf dem Campus bewegen könnten. Nur die Nähe zwischen Studierenden und Lehrenden könne Potenziale fördern und Defizite beseitigen. An der Hochschule Pforzheim sind aktuell knapp 6.000 Studierende eingeschrieben. Sowohl der Rektor als auch Oberbürgermeister Peter Boch (CDU) erinnerten auch an Krieg in der Ukraine. Dort seien Universitäten und Schulen unter Beschuss oder bereits zerstört.