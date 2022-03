Sommersemesterbeginn Hochschule Karlsruhe

Die Hochschule Karlsruhe verzeichnet zum Beginn des diesjährigen Sommersemesters einen deutlichen Rückgang der Studentenzahlen in den technischen und naturwissenschaftlichen Fächern. Laut Hochschul-Leitung hat der Trend bereits vor rund zwei Jahren begonnen und sei vor allem ein Phänomen in Süddeutschland. In den sogenannten MINT-Fächern, wie Mechatronik, Fahrzeug- oder Maschinenbau seien die Anmeldezahlen rückläufig. Ein Viertel weniger Studenten seien an der Hochschule Karlsruhe in diesen Fächern immatrikuliert als noch vor zwei Jahren. Der Hochschulleiter vermutet, dass die Veränderungen in der Automobil-Industrie die angehenden Studenten verunsichert. Gleichzeitig sind Werbe-Aktionen für Studiengänge wegen Corona ausgefallen. An der Hochschule Karlsruhe beginnt das diesjährige Sommersemester fast ausschließlich in Präsenz-Unterricht – allerdings mit 3-G-Regel.