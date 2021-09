Semesterstart an den Karlsruher Hochschulen

Nach drei Semestern Online-Lehre will die Hochschule Karlsruhe im Wintersemester möglichst viele Präsenz-Veranstaltungen anbieten. Auch die Pädagogische Hochschule Karlsruhe will weitgehend zur Normalität zurückkehren. Zum Beginn des Wintersemesters am 1. Oktober sei eine Rückkehr auf den Campus von großer Bedeutung, denn Studium sei mehr als die Vermittlung von Wissen, betonen die Rektoren der beiden Karlsruher Hochschulen. Dazu müssten alle Beteiligten die 3G-Regeln erfüllen. Im Laufe des Semesters wolle man die für alle beste Mischung aus Online- und Präsenz-Unterricht erarbeiten. An der Hochschule Karlsruhe beginnen knapp 1.600 Erstsemester mit ihrem Studium, an der PH sind es rund 1.000. Begehrteste Studiengänge an der Hochschule sind Architektur, Medieninformatik und Bauingenieurswesen.