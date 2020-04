Selbstgenähte Atemschutzmasken aus Baden-Baden

Familie Bleier-Haunß aus Baden-Baden hat sich was Besonderes einfallen lassen, um die Corona-Zeit konstruktiv zu nutzen. Mama Christine hat als Fotografin gerade sowieso keine Aufträge. Mit ihren 11 und 14 Jahre alten Töchtern produziert sie an der heimischen Nähmaschine schicke Mundschutzmasken. Die Stoffe kommen von Oma. Auch Pflegedienste freuen sich über die Masken in Heimarbeit.