Nachdem ein Mann in Au am Rhein mit Sonnenenergie und einer selbstgebauten Anlage auf dem Balkon Strom erzeugen wollte, ist seine Wohnung nach einem Brand unbewohnbar. Die Polizei geht davon aus, dass die "technische Eigenkonstruktion" des Mannes das Feuer verursacht hat. Dabei ist am Samstag ein Schaden in Höhe von 200.000 Euro entstanden. Gegen den mutmaßlichen Verursacher werde nun wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt.