Glimpflich ausgegangen ist ein Unfall auf der A5 in Höhe Bühl, bei dem ein Fahrer laut Polizei vermutlich kurz eingeschlafen war. Das Auto fuhr rechts in die Leitplanke, schleuderte zurück und kam auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Die beiden Insassen blieben unverletzt, am Wagen entstand 15.000 Euro Schaden. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung.