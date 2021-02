per Mail teilen

In Karlsbad-Ittersbach (Kreis Karlsruhe) wurden Beamte der Polizei nach einem Hinweis am Sonntagnachmittag zu einem Wohnhaus gerufen, weil dort ein Mann offenbar seine ehemalige Lebensgefährtin mit einer Waffe bedrohte. Wegen der unklaren Situation vor Ort war auch das Sondereinsatzkommando (SEK) im Einsatz. Der 55-Jährige wurde widerstandlos festgenommen, eine scharfe ungeladene Waffe in der Wohnung sichergestellt.