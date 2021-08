per Mail teilen

Im Sommer 2001 wurde in Karlsruhe die erste Babyklappe in Baden-Württemberg eingerichtet. Nach dem Vorbild der Hamburger Babyklappe, der ersten ihre Art bundesweit. „Projekt Findelbaby“ heisst das komplette Angebot für Mütter in Karlsruhe, zu dem neben der Babyklappe auch ein Notruf und die vertrauliche Geburt gehören. SWR Reporter Johannes Stier: