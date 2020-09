In der Günther-Klotz Anlage in Karlsruhe wird an diesem Wochenende eine Skulptur aus Plastikmüll gezeigt. Vertreter der Stadt und der Initiative "Fairantwortung" aus Karlsruhe haben sie am Freitag vorgestellt. Wie eine überdimensionale Seerose treibt die Skulptur des Bildhauers Murat Mutlu auf dem großen See in der Günther-Klotz-Anlage. Sie hat einen Durchmesser von etwa zwei Metern und wurde aus hunderten Einzelteilen von nicht recyclebaren Plastikflaschen gebaut. Die Skulptur soll eine Lotosblüte symbolisieren. Lotos sei ein Symbol für die Reinheit der Natur, so der Künstler. So etwas aus Plastikmüll herzustellen bilde einen harten Kontrast. Die Skulptur entstand in Zusammenarbeit mit der Initiative "Trink Fair", die die Menschen in der Region Karlsruhe dazu animieren möchte, statt Wasser aus Plastikflaschen lieber Leitungswasser zu trinken.