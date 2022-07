Letzte Band bekanntgegeben: Seeed komplettiert Line-Up von DAS FEST

Die Berliner Band Seeed ist der noch fehlende Hauptact für DAS FEST in der Karlsruher Günther-Klotz-Anlage. Das hat der Veranstalter am Freitag bekannt gegeben. Bis zuletzt haben die FEST-Verantwortlichen ein Geheimnis aus ihrem Hauptact für den Donnerstagabend gemacht. Mit Seeed kehrt jetzt eine Band zurück, die schon bei ihrem letzten FEST-Auftritt 2013 von der Atmosphäre am Mount Klotz begeistert war. Bis dort gefeiert werden kann, gibt es laut FEST-Organisator Martin Wacker aber noch viel zu tun. Rund 40 Prozent der Aufbauarbeiten habe man bereits geschafft. Mit dem Vor-FEST sei man am Donnerstag bereits mit rund 3.000 Besuchern in die Feierlichkeiten gestartet. DAS FEST startet nächste Woche Donnerstag und dauert vier Tage.