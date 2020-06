per Mail teilen

Unter dem Motto "Grenzen auf! Leben retten!“ ruft das Bündnis "Seebrücke" für heute Abend in Karlsruhe zu einer Kundgebung auf. Dabei geht es um die Migrationspolitik der EU und die aktuelle Lage an der griechisch/türkischen Grenze. "Seebrücke" ist eine internationale Bewegung, getragen von verschiedenen Bündnissen und Akteuren der Zivilgesellschaft. Laut Stadtverwaltung werden bis zu 80 Teilnehmer bei der Demonstration in der Innenstadt erwartet.