Uhren und Bargeld in sechsstelligem Wert haben Einbrecher in Ubstadt-Weiher erbeutet. Wie die Polizei mitteilt, sind der oder die Täter im Zeitraum zwischen Samstag und Dienstag mit brachialer Gewalt in ein Wohnhaus im Ortsteil Zeutern eingedrungen. Dort hebelten sie einen Tresor auf, in dem teure Uhren und Bargeld deponiert waren. Bislang gibt es keinen Hinweis auf die Täter, die Ermittler hoffen nun auf etwaige Zeugen.