Am Sonntagmittag sind bei einem Verkehrsunfall auf der B3 bei Grötzingen (Landkreis Karlsruhe) sechs Menschen verletzt worden, drei von ihnen schwer. Nach Angaben der Polizei ist an einer Kreuzung ein Auto beim Abbiegen mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen. An den Fahrzeugen entstand ein Totalschaden.